مدني الباحة يطلق التحذيرات بعد توقع هطول الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني، بعد أن تلقى تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى لهذا، اليوم الاثنين، يفيد عن تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح سطحية نشطة - بإذن الله - على منطقة الباحة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء.

ودعا نائب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المقدم عبدالله الظبية الجميع إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمديرية على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.