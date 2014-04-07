مهرجان مكة يطفئ حالة تعطش شديدة للمهرجانات

يسترجع المكيون سنوات مضت وأحداث لاتزال عالقة في أذهانهم ومناسبات وعادات تكاد تندثر.

على همس أطلال الحارة القديمة وأزقتها يحاكون الماضي بالواقع الحالي من خلال مهرجان نظم بعنوان "مكة بين الحاضر والماضي".

وفي حديث لـ"العربية نت" قال الدكتور سمير توكل مساعد أمين العاصمة المقدسة للإعلام والاتصال "لم يكن هذا المهرجان الأول في محاكاة مكة قديماً، بل هذه هي نسخته الثانية بعد محاولات عدة للخروج بمهرجان يتناسب مع مكة وأهلها.

وأضاف "كما تعلم مكة لها خصوصية في إدراج الفعاليات والأنشطة، وهي مدروسة تماماً، ونحن ندرك توجهات الأهالي هنا من خلال الفعاليات المقامة سابقاً، إنهم يرغبون من المنظمين أن يعيدوا للشباب كيف كانت مكة في السابق من كل الجوانب العمرانية والبيع والشراء والأكلات الشعبية، لهذا روعي في المهرجان بناء هذه المقترحات وهذا الذي قادنا لتحقيق أعداد كبيرة من الزوار".

وفي ساحة المهرجان عزف المكيون ورقصوا حتى الصباح على أنغام الفلكلور الحجازي وعبق الماضي العتيق في ليلة كانت أشبه بزفاف أسرة واحدة وهم يجتمعون استذكاراً لماضي مكة وأزقتها واختتاماً للمهرجان وفعالياته.

كما أعاد مشهد السقا لزوار المهرجان عقارب الزمن الى الوراء، حيث بدت العربة غريبة عند الأطفال يلهون معها.

فيما باتت العاب الماضي هي الاخرى حاضرة، وأصبحت المراجيح القديمة محل أنظار الأطفال يتزاحمون حولـها.

وبين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان جمعة خياط بأن "المهرجان لم يغفل عن تنظيم فقرات للشباب حيث بدت الساحة المجاورة لمهرجان العوائل تكتظ بالشباب وهم يمارسون هوايتهم المحببة في الاستعراض بالدراجات النارية، وهذا الأمر الذي جعل الأسر تقبل أكثر حيث يضعون أبناءهم هناك، وهم أيضا يستمتعون بفعاليات الأسرة والتسوق" .