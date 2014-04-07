عشق البحر، حكاية تروى على عصور التاريخ، وفي جزيرة قماح التي هي إحدى جزر فرسان، توجد قصة كتبها أطفال الجزيرة، تروى للأجيال المقبلة.

هذه القصة تعنونت بـ"نورس أسمر بلا جناح"، تضمنت موهبة هؤلاء الأطفال في رياضة الغطس بالقفز من فوق الصخور المتواجدة في البحر الأحمر، والتي ارتفاعها ليس بكبير.

ففي الوقت الذي يحتاج التفنن في تلك الرياضة إلى القفز من ارتفاعات عالية، إلا أن أطفال قماح ابتكروا التفنن حتى لو من ارتفاع بسيط، ومن بينهم النورس البشري الصغير في هذه الصورة التي التقطتها وكالة الأنباء السعودية "واس".

