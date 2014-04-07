مجلس الوزراء يدين تفجيرات جامعة القاهرة

أدان مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من جامعة القاهرة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.

وجدد المجلس التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كان دافعه ومبرراته.

كما دعا المجلس إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لبحث السبل الكفيلة بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومنع تكرار المذابح التاريخية، منوهاً بانعقاد المؤتمر الدولي لمنع الإبادة الجماعية في بروكسل، وناشد في هذا الشأن المجتمع الدولي بالوقوف بحزم لمنع ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من جرائم إنسانية.

وعلي الصعيد المحلي، نوه المجلس بإطلاق العمل لتنفيذ خمسة مواقع (لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض- القطار والحافـلات- الذي سيسهم في تيسير حركة النقل في مدينة الرياض ويرفع من مستويات الجودة فيها.

ووافق المجلس على تعديل اسم (الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء) إلى (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء). وتعديل اسم (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) إلى (اللجنة الدائمة للفتوى) وتتولى هذه اللجنة إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، أو الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الأخرى المشار إليها في الدليل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.