200 يتيمة يعوضن حرمانهن بالريشة

جسدت 150 لوحة فنية في معرض الإدارة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي إبداع الأيتام في يومهم العالمي، تحت شعار "خير البيوت".

وأبرز المعرض الذي يواكب الاحتفال بيوم اليتيم العربي ما يزيد عن 200 موهبة متنوعة ما بين تصوير فوتوغرافي أو كتابة قصص أو أطفال بمرتبة مذيع.

وقال وكيل الوزارة للرعاية والأسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله اليوسف لـ "العربية.نت": "إن المعرض هذا العام تضاعفت عدد اللوحات فيه، بعد أن كان العام الماضي يحتوي على 80 لوحة، ونطمع بأن يزداد هذا العدد كل عام لنظهر موهبة الأبناء التي تعود عليهم بالنفع، ليس فقط في البروز من خلال وسائل الإعلام، وإنما أيضاً من خلال الاستثمار وبيع ما يرسمونه والذي يعود ريعه عليهم مباشرة".

وأضاف اليوسف: "جميع هذه اللوحات هي لبناتنا في الدور بدءاً من 10 سنوات حتى وصولهن إلى الجامعة"، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت بأن تحفز الأيتام على التطوير والإبداع الذي يؤهلهم لأن يكونوا فنانين محترفين.

من جانبها، قالت وكيل مساعد شؤون الأسرة لطيفة أبونيان لـ"العربية.نت": "إن المعرض تم التركيز فيه على البنات من حيث قدراتهن ومهاراتهن، وكل ما هو موجود قد يكون بين تعبير داخلي للرسام، أو ريشة فنانة تحكي معاناة".

وأشارت إلى أن بعض الرسومات أُدخل فيها فن الخامات، وأيضاً كانت هناك مشاركة لبنتين كتبتا قصة كفاح حول ما مررن به منذ صغرهن، حتى استطعن أن يحققن نجاحات كبيرة.