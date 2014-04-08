أمطار الباحة تتسبب بانهيارات صخرية واحتجاز سيارات

تلقى الدفاع المدني في منطقة الباحة، أمس، أكثر من 700 بلاغ، ما بين احتجاز سيارات وانسداد مجرى للمياه وانهيارات صخرية بعد هطول الأمطار على المنطقة.

وهطلت يوم أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، شملت وسط الباحة والمندق وبلجرشي وبعض المحافظات والمراكز التابع لها.

وشهد طريق عقبة الملك فهد أمطارا متوسطة على امتداد الطريق، ما دعا إلى إغلاق الطريق لمدة ساعة تقريبا خلال هطول الأمطار لقيام إدارة المرور ودوريات السلامة وشركة الصيانة بمسح الموقع وإزالة الأضرار لضمان سلامة مرتاديها، وقد تم إعادة فتح الطريق بعد التأكد من سلامته أمام السيارات.

وبين مدير الدفاع المدني في منطقة الباحة اللواء علي السواط، أنه لم تكن هناك إصابات أو وفيات جراء تلك الأمطار.

ونوه أيضاً أن الفرصة ما زالت متاحة لهطول المزيد بحسب بيانات الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد، محذرا المواطنين والمقيمين من الاقتراب من الأودية أو الخروج وقت الأمطار الغزيرة، خاصة في المرتفعات الجبلية التي قد تحدث بها انهيارات صخرية.