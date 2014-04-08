ارتفاع "كورونا" يغلق طوارئ مستشفى الملك فهد بجدة

أغلق مستشفى الملك فهد بجدة، أمس الاثنين، قسم الطوارئ احترازاً، وذلك في إطار تزايد حالات المصابين بفيروس "كورونا"، وإحالة المرضى لمستشفيي الملك عبدالعزيز والثغر.

وأبلغت مصادر "العربية نت" بأن المصابين وصل عددهم إلى 7 مصابين، بينهم 3 أطباء وممرضتان، وقالت المصادر إن إغلاق قسم الطوارئ جاء لتعقيمه وللتخفيف على العاملين بهذا القسم.

إلى ذلك دعت إدارة المستشفى المواطنين إلى عدم الاندفاع خلف الشائعات المغرضة، وطمأنتهم بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار العدوى حسب معايير منظمة الصحة العالمية، وطالبت المرضى بالحرص على النظافة العامة، وغسل اليدين باستمرار، والحد من كثرة المرافقين في أقسام المستشفى .

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور عبدالسلام نور ولي، قام بزيارة تفقدية لمستشفى الملك فهد بجدة صباح أمس الاثنين، رافقه خلالها مدير مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور طه سمان، وتجولا في أقسام المستشفى واطلعا على وسائل السلامة المتبعة للحد من انتشار أي أمراض مُعدية بين العاملين والمرضى، وتفقدا أيضاً قسم الطوارئ.

جدير بالذكر أن إدارة المستشفى قامت بتطعيم جميع العاملين، ووفرت الأقنعة والملابس الوقائية الخاصة بمنع انتشار العدوى، وحددت أماكن خاصة لعزل أي مريض مصابٍ بمرض معدٍ.

وتم تكليف أخصائية مكافحة العدوى بمنطقة مكة المكرمة، الدكتورة منال الثقفي، بالعمل في مستشفى الملك فهد لمحاولة احتواء الموضوع على أُسس علمية.

كما كلفت وزارة الصحة أخصائية مكافحة العدوى، السيدة إلين، (أميركية الجنسية) بالإشراف على الاستعدادات التي قامت بها إدارة مستشفى الملك فهد للحد من انتشار العدوى، وقدم استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى محاضرة توعوية للعاملين حول طريقة التعامل مع العدوى بفيروس "كورونا".