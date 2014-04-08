الاشتباه في 842 ألف حبة "كبتاجون" في تبوك

عثرت دوريات حرس الحدود في منطقة تبوك على 842 ألف حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة "كبتاجون".

وأوضح نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك العقيد البحري زياد السعيد أن حرس الحدود عثر على 3 أكياس تحتوي على كمية من الحبوب، بلغ عددها 486 ألف حبة، يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة "كبتاجون" في قطاع حقل، كما عثرت دوريات حرس الحدود بقطاع مقناء أثناء قيامها بعملها المعتاد، الأحد الماضي، على كيس يحتوي على كمية من الحبوب بلغ عددها 176 ألف حبة يشتبه أن تكون "كبتاجون"، كما عثرت فرق الحرس، أمس الاثنين، بقطاع مقناء على كيس يحتوي على 180 حبة يشتبه في أنها "كبتاجون"، مشيرا إلى أنه تم تسليم جميع المقبوضات للجهات المختصة للتحقق منها.

