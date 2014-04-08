التربية: 10% من المعلمين والمعلمات اجتازوا كفايات

يتفاعل المغردون السعوديون بشكل كبير مع هاشتاق "فضيحة قياس نجاح عشرة في المئة كفايات المعلمين والمعلمات" وهو الهاشتاغ الذي اعقب تصريح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ البرامج التكاملية كالدبلومات التربوية التي تنفذها كليات التربية في الجامعات لعدم توافق مخرجاتها مع متطلبات التعليم، كاشفاً بأن عشرة في المئة فقط من المعلمين والمعلمات المتقدمين لاختبارات الكفايات الأساسية منهم تجاوزوا الحد الأدنى للدرجات.. بعض المغردين استغلوا الهاشتاغ للمطالبة بالاهتمام بالمعلم وتدريبه وتاهيله فيما ذهب اخرون الى التشكيك بالنسبة مطالبين بالغاء اختبار كفايات.