احتكاك كهربائي يقطع التيار عن 1600 مواطن في عرعر

أدى احتكاك كهربائي في مدينة عرعر - شمال السعودية - إلى قطع التيار الكهربائي عن 1600 مواطن، مساء أمس الاثنين، وذلك بعد التصاق عامود إنارة زينة بأسلاك الضغط العالي.

وأكد مدير شركة كهرباء في منطقة الحدود الشمالية المهندس محمد المصلوخي في بيان حصلت الـ"العربية.نت" على نسخة منه أنه حصل احتكاك في أعمدة الديكور مع خط F2، مما أدى لقطع الخدمة عن 1600 مشترك، وأنه يمثل خطورة على الأرواح، خصوصا أن الخط ضغط عال 33000 فولت، ويجب الابتعاد عنة 15 مترا.

وأضاف: "تم التنسيق مع أمانة منطقة الحدود الشمالية، وأبدوا تجاوبا كبيرا، وتمت إزالة وتأمين الخطوط".