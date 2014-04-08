السلام يوحد الحضارات

منذ سنوات والعالم ينادي بحوار يجمع بين الحضارات أملاً في التوافق وتلافياً للصدام، ونشرت الجمعية الإسلامية في إسبانيا كتاباً لتعزيز التفاهم مع العالم المسلم، ورفع مستوى الوعي بين الحكومات والشعوب، لما في السلام من حاجة إنسانية، وتطور يساهم في مستقبل المجتمعات، وشكل أساسي زاهٍ يجمع بين العالم والواقع في علاقة مقنعة، تقوم على المنطق ومعرفة دقيقة بقضايا ملازمة لأمن ومستقبل العصر. والدحض والرفض لما استجد بين الناس من عنف وتشدد وإرهاب وإدراك حيثية الظروف التي يعيش العالم في كنفها اليوم.

ولقد نادى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بحوار الأديان، فكان له صدى كبير في العالم ومن زاوية أخرى فهو نمو لأفكار السلام، لأنه وجد من أجل مشروعية تكفل التعايش السلمي بين الناس في مختلف المراحل والأديان، ومن هذا المنطلق فهو مشروعية عادلة.

( فكان روجيه جارودي، أول من نادى بحوار الحضارات، الذي نال جائزة الملك فيصل العالمية سنة 1985 عن خدمة الإسلام وذلك عن كتابيه؛(وعود الإسلام) و ( الإسلام يسكن مستقبلنا) ولدفاعه عن القضية الفلسطينية).

لينحصر نطاق الحوار أمام امتداد الحداثة والثقافة المعاصرة، في مسار منتظم يحفل بمبادئ وقيم وتاريخ وغايات كل حضارة.

وتكاد تتكرر الحروب والأسباب والخلافات رغم اختلاف التاريخ والعصر -العصر الذي يفرض التسييس الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على المؤسسات والناس - مما أوجد ضغوطا كبيرة على الشعوب، فكانت شاهدا على أكثر عشر حروب دموية في التاريخ حصدت أعداداً كبيرة من سكان العالم وخلفت الخراب والدمار والبؤس على الإنسانية جمعاء، وللأسف لازالت الجذور تنمو تحت الأرض ويتفرع جزء منها في الشرق الأوسط، فالحرب طالت العراق وليبيا وسورية وقبلهم فلسطين.

وهناك عدة صيغ نفعية تواكب تطور الحياة نحو سلام ينصر الفرد الإنساني ويجعل حججه محكمة، ويتفوق على الأعمال الدنيئة والعنف الذي يقود العقول إلى التهلكة، فالسلام يوحد الحضارات، ويحقق طموح الشباب، ويقر الشرعية ويطبق الإنسانية تحت مظلته المنهجية،

فالفوارق بين العصور كبيرة ولكن في مجملها السياسي تكاد تكون متشابهه، وآلة الحرب كما هي لم تتغير ألوانها ورصاصاتها، بيد أنها أصبحت أشد فتكاً، والمفارقة هنا لا تشكل أهمية تُذكر، فالنتيجة واحدة، هي الدمار والقتل والبؤس والتشرد.

بينما الغاية من السلام، المحافظة على أرضية مشتركة تتيح للجميع حياة آمنة، وترسخ مفاهيم قديمة التصور رغم اختلاف الثقافات واللغات، ومعالجة بالغة القيم والعبر، تثري قنوات التواصل الدولية والافتراضية.

ولم يكن " ليو تولستوي " أوفر حظاً ممن عاشوا الحروب حيث صاغ روايته "الحرب والسلام" عدة مرات وكتب لها نهايتين مختلفتين، لما لهاتين الكلمتين من وقع كبير على الأذهان والأرواح، وإدانته للحرب وهو محارب ورجل عسكري خاض المعارك، ودمج بين صناعة الحياة وهلاك الحرب المدمر، ينم عن تجربة ثرية، لقد صال وجال في تاريخ خمس عائلات ارستقراطية وظف شخوصهم في ساحة الرواية وختمها بحرب نابليون بونابرت، ثم أتبعها بنهايتين مختلفتين، زج بالسعادة في نهاية إحداها، مما أوجد الفكرة الشاملة غير المكتملة. فكيف بمحارب يحث على السلام، ولكن هو استعراض مستقل يترجم حب الحياة ويدفع به إلى سياقات مختلفة مهما كان التطبيق والهوية.



نقلا عن صحيفة "الرياض"