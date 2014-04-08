المدن كالنساء

سبحان الله فالمدن أو المواقع هي كالنساء تماما أمام العاشقين أو الكارهين، فلا أذكر مدينة مدحتها وسعدت فيها، إلا ووجدت بعض من يعارضني ويعدد مثالبها، والعكس أيضا صحيح، فما أكثر ما امتدح لي بعضهم إحدى المدن وعندما حللت فيها تمنيت لو أن لدي حزاما ناسفا أتمنطق به وأفجر نفسي في أكبر ميادينها.

طبعا كلامي هذا يدل على ما أتحلى به من الكذب الصريح أو (القراح)، فليس هناك بالدنيا كلها ما يجعلني أضحي من أجلها بحياتي، سواء كانت مدينة أو امرأة، فلازال المشوار أمامي طويلا لم أكمله بعد.

ومن أحب الأغاني التي كنت أرددها ولازلت أطبقها هي أغنية (سواح) لعبد الحليم، لهذا ما فتئت سواحا على باب الله، أجوب الديار لا (كقيس ابن الملوح) أقبل ذا الجدار وذا الجدارا، ولكن كأي عداء في مسابقات الضاحية، لا أريد لأحد أن يسبقني إلى مواطن الجمال أينما كان، لا أفتر ولا تتعب أقدامي من الركض، ولا يتعب قلبي من الخفقان، ولا تتعب همتي من المواصلة، أشبك الليل بالنهار، وكأن الأرض مسطحة وليست بكروية، قد أكون إنسانا ملتبسا، بل ومن المؤكد أنني كذلك، وهذا الالتباس أعتبره من شيم (العاشقين المجانين)، فليس هناك أروع من أن تكون عاشقا وفي نفس الوقت مجنونا ـ فهل جرب أحدكم ذلك ـ؟!، ومن لم يجربه بعد فإنني أنصحه أن يجرب ذلك، ولكن قبل أن يخوض في هذا الغمار عليه أن يكتب وصيته مسبقا، فعمره بعد ذلك سوف يكون (بعزقة) بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالات، غير أنها ولا شك بعزقة حميدة، وعندها إذا سقط ميتا سوف يكون شهيدا للواحظ أو غمازات الخدود.

والذي دفعني دفعا إلى هذا الكلام أو الموضوع هو ما وقفت عليه قبل أربع ليال من مناقشة حامية الوطيس بين اثنين، وكلاهما ذهب إلى مدينة (صفاقس) في تونس الشقيقة، أحدهما يذمها من شدة ما عاناه فيها من كآبة، والآخر يمدحها ويتغزل بها من كثرة ما وسعت صدره، وكنت طوال مناقشتهما صامتا أحاول أن أتذكر بعض أبيات شعر قديمة جدا قيلت في هذه المدينة بالذات.

وعندما رجعت إلى بيتي أخذت (أبحبش) وأبحث في بعض الكتب حتى وجدت تلك الأبيات المتناقضة التي قالها شاعران في زمانين متباعدين، وكل واحد منهما له رأي مختلف عن الآخر، فقد قال الأول فيها:

سقيا لأرض صفاقس ذات المساكن والمصلى

محمى القصير إلى الخليج فقصرها السامي المعلى

بلد يكاد يقول، حين تزوره: أهلا وسهلا

وكأنه، والبحر يحسر تارة عنه ويملا

فيما قال الشاعر الآخر:

صفاقس لا صفا عيش لساكنها ولا سقى أرضها غيث إذا انسكبا

كم ضل في البر مسلوبا بضاعته وبات في البحر يشكو الأسر والعطبا

قد عاين البحر من لؤم لقاطنها فكلما هم أن يدنو لها هربا

فمن نصدق فيهما؟!

نقلا عن صحيفة "عكاظ"