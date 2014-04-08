بصمة المقيمات شرط لإصدار الإقامة والخروج النهائي

حددت المديرية العامة للجوازات يوم الأحد 20 / 5 / 1435 هـ موعدًا لتطبيق بصمة المقيمات على النظام الآلي؛ لتنفيذ خدمة إصدار الإقامة وتأشيرة الخروج النهائي.

وأكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أنه سيتم تطبيق النظام على مراحل، حيث تقتصر المرحلة الأولى على خدمة إصدار الإقامة الجديدة، وكذلك خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وبين أن تسجيل بصمات الأخوات المقيمات تم تطبيقه في النظام منذ فترة طويلة، ولكن بصفة اختيارية، قبل أن يتم البدء فيه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة والمحددة، عاداً هذه الخطوة من المديرية العامة للجوازات حفاظاً على حقوق المقيمات على أرض المملكة، وتسهيلاً لحصولهن على الخدمات بشكل أسرع.