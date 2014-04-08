سائق متهور يغامر بحياة 8 فتيات

أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، الرائد نافع الحربي، لـ"العربية نت" أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة منذ ظهر اليوم أدت الى احتجاز حافلة تقلّ 8 طالبات أثناء عودتهن من الجامعة.

وأكمل الحربي أن الطالبات احتجزن بين محافظة الحائط (240 كم جنوب غرب حائل) وقرية الحليفة في وادي الحداوي، قبل مغرب هذا اليوم بعد الانتهاء من دراستهن الجامعية بمدينة حائل، حيث جازف السائق ودخل بين السيول ظناً منه أنه باستطاعته الخروج سالماً، ولكن لم يفلح الأمر وأدى إلى احتجاز الحافلة ومن فيها.

وأوضح: "لعل تواجد عدد من المواطنين أسهم كثيراً في إنقاذ الطالبات، حيث تم إبلاغ الدفاع المدني لإنقاذهن من الاحتجاز، وعند حضور فرق الإنقاذ قامت بسحب الحافلة خارج مجرى الوادي".

وشدّد الحربي على المواطنين والمقيمين والسائقين بعدم المجازفة أو التهاون في السير بين مجرى الأودية، في ظل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وتحذيرات تطلقها المديرية قبل وقت كافٍ.