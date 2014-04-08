كورونا جدة.. 5 حالات اشتباه في مستشفى المؤسس

أوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبد العزيز الدكتور شارع البقمي، عدم صحة ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطاقم الطبي بمستشفى الجامعة، وإغلاق قسم الطوارئ بالمستشفى، مؤكداً أن قسم الطوارئ يستقبل المرضى بشكل طبيعي، ويعمل بكامل طاقته.

وأضاف أن مستشفى جامعة الملك عبد العزيز استقبل خمس حالات اشتباه غير مؤكدة تم تحويلها من وزارة الصحة، وتم استقبالها وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومازالت تحت الإشراف الطبي، مبيناً أن الجامعة تقدم كامل الدعم والتعاون في استقبال الحالات المحولة من وزارة الصحة، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لغرف العزل.

وأشار إلى أن حالات الاشتباه المحولة تم إدخالها لغرف العزل كإجراء احتياطي، مشيراً إلى أن الاحتياطات الوقائية تعمل بأعلى كفاءة، حيث تم توفير فرق إضافية متخصصة في مكافحة العدوى كإجراء احترازي.

وبين المتحدث الرسمي أن هناك حالة إصابة واحدة مؤكدة لطبيب تم تحويلها منذ أسبوع من مستشفى الملك عبد العزيز، وتم تقديم كامل الرعاية الصحية والعلاج اللازم وبفضل الله تماثل للشفاء التام وغادر المستشفى.