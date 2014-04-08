من سيقود مشروعات مكة المكرمة؟!

شهدت مكة المكرمة -حرسها الله- خلال العامين الماضيين حزمة مشروعات إستراتيجية كبرى جاوزت تكلفتها بحسب إحصائيات رسمية 600 مليار ريال، هذه المشروعات التي تعمل مئات الشركات وعشرات الآلاف من العمال والفنيين والمهندسين على تنفيذها ليل نهار. ستكون ناجزة وقائمة على أرض الواقع قبل حلول عام 2020، والذي ينظر لهذه المشروعات، ويتأمل نوعها يكتشف أنها شاملة لكل ما تحتاجه المدن العصرية لتسيير الحياة اليومية فيها بشكل سلس وطبيعي وجاذب أيضًا.. (شبكة قطارات، أنفاق ذكية، جسور مُعلّقة، وأبراج تتوسطها أرقى الأسواق التجارية، وبنية تحتية متطورة جدًا)؛ لجعل الزوار والمواطنين والمقيمين يستمتعون بكل تفاصيل مكة المكرمة، وحرم الله الآمن وكعبته المشرفة، دون أن يشعروا بأي قصور في الخدمة، أو ما يُعكِّر صفو رحلتهم إلى أطهر بقاع الأرض.

هذا الإنجاز المبارك.. الذي دفعت به القيادة وضخّت من أجله أموالًا هائلة، يحتاج إلى رؤية موازية ومستقبلية، هذه الرؤية تُركِّز على الكفاءات الوطنية التي يُفترض أن تدير وتشرف على تشغيل كل تفاصيل هذه المشروعات عند حلول ساعة إطلاقها، ولو أخذنا مثالًا واحدًا فقط للقطار الذكي الذي يدخل عالم النقل في المملكة لأول مرة، ورصد له 62 مليار ريال، لوجدنا أننا مضطرون لاستقدام أيد عاملة من خارج المملكة في الصيانة والتشغيل، والإركاب، وجدولة السير، ورسم مسارات ومآلات الرحلة.

السبب في ذلك أن التعليم العالي وقبله وزارة العمل المشرفة على مؤسسة التعليم الفني والتدريب التقني لم تولِ الأمر الاهتمام اللازم، وأيًا كان السبب؛ وجهة القصور، فإن هذا الأمر لا يفترض أن يغيب عن الجهات المشرفة على المشروعات الجاري تنفيذها، والأمل معقود على الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة المكرمة الذي قَدِمَ لهذه المنطقة بإرادة قوية وبرؤية شاملة وطموحة، ليُكمل ما بدأه الأمير المبدع خالد الفيصل، الذي ركّز في رحلة عمله في هذه المنطقة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

إنني ومن هذا المنبر، أدعو الجهات المعنية أن تبحث من الآن عن شباب سعودي مُؤهَّل علميًا، وأن تباشر تدريبهم وتأهيلهم داخل المملكة وخارجها على إدارة هذه المنظومة من المشروعات والإلمام بتفاصيلها، وزرعهم طوال رحلة البناء في مفاصل هذه المشروعات، ليكونوا سواعد مُؤهَّلة بمهنيّة واحترافية بهذه المشروعات الكبرى لتواصل رحلة البناء ومسيرة التطوير، فهذه المشروعات المتقدّمة بحاجة ماسة إلى كفاءات وطنية على أعلى المستويات، وعملية تأهيلهم، وجعلهم يحفظون تفاصيل رحلة البناء ومراحل التطوير المستقبلي تحتاج جهدًا ورؤية وقرارًا ملزمًا، ورؤية ذلك قريبًا هو كل ما نتمناه.

وقفة..

العقول المبدعة.. لا تؤمن بالظلام.. ولا تخشى المستقبل.

نقلا عن صحيفة "المدينة"