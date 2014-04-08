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نجاة طفل ووفاة 3 بحادث مروري في الرياض

المصدر: الرياض - محمد العيدان
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نجا طفل وتوفي ثلاثة أشخاص بحادث مروري في الرياض، وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، أحمد العنزي، في بيان: "تلقت غرفة عمليات منطقة الرياض بلاغاً يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين من نوع كامري وفورد ماركيز، على طريق رماح بعد محطة صحارى بنحو ٧ كيلومترات باتجاه الشمال، على إثره تم توجيه ٥ فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة وطائرة إسعاف جوي، بتنسيق من قبل مشرف العمليات سلطان اليوسف وبإشراف القائد الميداني سلطان الدهمش".

وأضاف: "نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص، وتم نقل طفل في حالة خطيرة عن طريق الإسعاف الجوي لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ونقل حالة متوسطة إلى مستشفى دلة".

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