"العمل" ترصد 167 مخالفة في الكورنيش والصناعية بجدة

رصدت فرق من مكتب العمل بمحافظة جدة في جولة تفتيشيه تعد الأكبر 127 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، نفذها 40 مفتشا بمنتزهات على شاطئ جدة، شملت أكثر من 12 منشأة.

كما نفذت حملة على المدينة الصناعية المرحلة الأولى، حيث شارك في الحملة حوالي 16 مفتشا، وتم تحديد الأهداف بتوزيع المفتشين بمجموعات تحت إشراف أحد مسؤولي قسم التفتيش، وباشر الجميع الأهداف الموضوعة، والتي كانت حصيلتها أكثر من 40 مخالفة لمادة 39، بالإضافة إلى مخالفات السعودة الوهمية والتأنيث.

وفي هذه الأثناء قام جزء آخر من المفتشين بزيارة موقع آخر استهدف المراكز الطبية والشقق المفروشة في شمال جدة، وضبط خلالها عدة مخالفات، وأشرف على تلك الحملات مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري.