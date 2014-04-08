"تراحم" تقدم 400 ريال شهرياً لكل فرد من أسرة السجين

كشف رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالمنطقة الشرقية عبد الله بن محمد آل سليمان عن حزمة من المشاريع للسجناء والمفرج عنهم في سبعة إصلاحيات في الشرقية.

وذكر بعض من تلك المشاريع التي وصفها "بالطموحة" وتشمل مشروع ترميم المصاحف والذي بدأ العمل به في إصلاحية الدمام، ومشروع إنشاء مصنع لتدوير الورق، ومشروع حفظ النعمة، ومشروع تعليم السجناء على قيادة مركبات النقل الثقيل ومنحهم رخص للعمل بها بعد قضاء محكوميتهم في الوقت الذي تقدمت العديد من الشركات الكبرى برعاية هذا المشروع الذي سيتم العمل به قريبا ومنحهم من خلاله رواتب وحوافز مجزية، إضافة الى مشروع مشترك مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشان تأهيل السجناء وأسرهم نفسيا بعد خروج السجين من الإصلاحية وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات لتوفير قروض ميسرة حسنة السداد إلى جانب توفير فرص عمل لأسرة السجين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اول من امس (الاثنين) بمناسبة انطلاق الملتقى السنوي السابع للجان الوطنية للسجناء بالمملكة والذي سيقام بالمنطقة الشرقية خلال 15-16 الشهر الجاري.

وبين أن اللجنة ترعى 500 أسرة حاليا ويقدم لهم الدعم المادي حيث يحصل كل فرد من أفراد أسرة السجين على مالا يقل عن 400ريال شهريا إلى جانب توفير بطاقات الالكترونية تشحن بمبلغ 1000 ريال شهريا للتبضع من أسواق العثيم بخصم يصل إلى 10 في المائة لكل أسرة نزيل.

