جهاز حقن الأنسولين من دون إبرة لأطفال السكري

على مدى ثلاث ساعات تدريبية لأطفال مصابين بالسكري من النوع الأول بالمنطقة الشرقية أصبح بمقدورهم أن يستعملوا حقنة الأنسولين من دون إبرة والتعرف إلى الطريقة المُثلى لحقن أنفسهم أو الحقن بمشاركة الوالدين.

وتنبّهت جمعية السكري والغدد الصماء بالخوف الذي يشعر به الطفل من الإبرة، ما جعلها تعمل على عقد شراكات مجتمعية مع عدد من الشركات العالمية التي تقدم حقن الأنسولين من دون إبرة "إنجكس" لإزالة هذا الشعور لدى الأطفال.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، عبدالعزيز التركي، أمس خلال تقديم جهاز حقنة الأنسولين من دون إبرة لـ30 طفلاً مصاباً بالسكري من النوع الأول والمنتمين لنادي "الابتسامات الحلوة" بجمعية السكري والغدد الصماء بالشرقية، بحضور عدد من العائلات السعودية وأطفالهم المصابين: "نحن ملتزمون بالوعود التي قطعناها على أنفسنا أمام الأهالي، ولا تترددوا في تذكيرنا بالنقص، وهذه الهدية البسيطة نشعركم بها بأننا معكم"، مبيناً أن هذا الجهاز الألماني سيكون عوضاً عن الحقن بالإبر سواء للأطفال أو حتى للكبار وسهل الاستخدام.

وأشار إلى أنه لأول مرة يقدم بالمملكة هذا الجهاز من جمعية نفع عام للمجتمع للحدّ من الخوف لدى الأطفال وتشجيعهم على أخذ الحقن بأنفسهم وتعليم الأطفال كيفية التعامل والتعايش مع هذا المرض من خلال الارتفاع والانخفاض للسكر بورش عمل تجمع الطفل وعائلته لمدة ساعات بالجمعية مع متخصصين في علاج السكري.

وبيّن التركي أنهم يعملون الآن على أن يكون نادي "الابتسامات الحلوة" للأطفال المصابين بالسكري في المناطق الرئيسية بالمملكة، ومن ثم في المناطق الطرفية كمرحلة أخرى "بعدما وردنا كثير من الطلبات بنقل التجربة أو إنشاء نادٍ للأطفال المصابين بالسكري".