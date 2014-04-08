6 أشهر مهلة للمصنعين بالالتزام بدعم فيتامين د

أمهلت الهيئة العامة للغذاء والدواء المصنعين والمستوردين 6 أشهر للالتزام بإتباع الطرق المثلى لتدعيم المنتجات الغذائية بفيتامين (د) طبقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة .

وأكدت الهيئة في تعميم لها , أنه في إطار حرصها على صحة وسلامة المستهلك ، ولتحقيق أقصى درجات الحماية للمواطن والمقيم من خلال توفر القيمة الغذائية العالية في المنتجات الغذائية , وكذلك إرفاق معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية ، ونظراً لما يشكله موضوع تدعيم المنتجات الغذائية من أهمية بالغة على المستويين الإقليمي والدولي كأحد أهم الاستراتيجيات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للحد من تفشي أمراض نقص العناصر الغذائية الدقيقة , الالتزام بتدعيم المنتجات الغذائية بفيتامين "د" .

يذكر أن الهيئة وفي إطار اهتمامها بتدعيم المنتجات الغذائية قد قامت مؤخراً بعقد ورشة عمل موجهة لمصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية ذات العلاقة بفيتامين (د) عن طرق التدعيم والكشف عن فيتامين "د" في المنتجات الغذائية ، حيث شارك فيها العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة , ومراكز الأبحاث والجامعات , والجهات الخاصة الممثلة لمصانع الأغذية .