أمطار غزيرة على حائل والضواحي القريبة منها

هطلت، مساء أمس الثلاثاء، أمطار غزيرة على منطقة حائل، وشملت مدينة حائل والضواحي القريبة منها وسال وادي عقدة وبعض الشعاب.. ومنها شعيب مدر وشعيب الودي وشعيب السلف.. كما شملت الأمطار محافظة سميراء ومحافظة الحائط ومدينة الحليفة وسال وادي الحداوي قرب الحائط.

وتعاملت فرق الدفاع المدني مع خمس حالات احتجاز لمركبات وإخراج قائديها ومرافقيهم وبلغ عدد من تم إخراجهم ٩ أشخاص حتى الآن.

فيما تم إيواء أسرة مكونة من ١٠ أشخاص في إحدى الشقق المفروشة بعد تضرر منزلهم بحي النقرة بحائل جراء الأمطار بالتنسيق مع مندوب وزارة المالية بحائل.

ولازالت دوريات السلامة تتابع حالة جريان الأودية وأداء أدوارها الوقائية في مثل هذه الظروف. وبشكل عام فالأوضاع آمنة خلال الساعات الماضية في عموم منطقة حائل ولله الحمد.