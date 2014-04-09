الشرطة تضبط عصابة سرقت أجهزة كهربائية وأموالاً بجدة

تحقق الجهات الأمنية في شرطة مكة المكرمة مع تشكيل عصابي مكون من أربع أشخاص، مقيمين بشكل "غير نظامي" في البلاد، وارتكبوا عدد من السرقات لأجهزة اليكترونية ومبالغ مالية من محال تجارية ومنازل شعبية في مواقع مختلفة من محافظة جدة.

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أن فرق التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة، نجحت في القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، جميعهم من جنسية عربية تتراوح أعمارهم بين الــ 25 ــ 35 عاماً، ويقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية.

وأضاف المقدم القرشي : "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم اتضح أن جميع أعمالهم الإجرامية، كانوا يجرونها في ساعات متأخرة من الليل، وتمثلت في سرقة أجهزة كهربائية ومبالغ مالية من محال تجارية ومنازل شعبية في أماكن متفرقة ومختلفة من محافظة جدة".

وخلص المقدم عاطي القرشي إلى أن التحقيق مع المتهمين لازال جارياً، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة