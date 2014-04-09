الهلال والنصر في ضيافة ولي ولي العهد

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز في حفل عشاء أقيم في منزله، مساء أمس، حضره عدد من إخوانه وأبنائهم، واللافت حضور رئيسي الهلال والنصر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير فيصل بن تركي، اللذين جمعتهما هذه الصورة مع الأمير مقرن، فما يحدث في الملعب يظل في الملعب.

