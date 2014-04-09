بالصور.. وفاة سائق بصعقة كهرباء واحتراق سيارته

توفي سائق اليوم في مدينة جازان بعد تعرضه لصعقة كهربائية واحتراق سياراته.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، ياسر النعمي، إنه عند الساعة 02:44 ظهراً ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان من قبل المواطنين بوجود سيارة تحترق تابعة لشركة ردم حزام الطوال على طريق الطوال صامطة بالقرب من دوار القرن.

وأضاف: "فور تلقي البلاغ تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف الطوال بقيادة يحيى عكور إلى الموقع، وعند الوصول تبين لهم أنه يوجد مصاب واحد يعاني من توقف القلب والتنفس بسبب ضربة كهرباء، وعلى الفور بدأت عملية الإنعاش للقلب والرئة من قبل الفرقة الإسعافية، ونقل الحالة إلى مستشفى الطوال العام، إلا أن عملية الإنعاش لم تجد وفارق الحياة".

