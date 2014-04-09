تطبيق نظام البصمة في "التربية والتعليم"

شرعت وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف، على أن تشمل المرحلة الأولى من تطبيقه مقر الوزارة الجديد "بعد الانتقال إليه"، وجميع إدارات التربية والتعليم والأقسام التابعة لها خارج مبنى الإدارة "بنين وبنات".

وتوقعت الوزارة أن يتم الانتهاء من تطبيق البصمة في المرحلة الأولى خلال أقل من سنة من تاريخ التطبيق، وتطبيقه كمرحلة ثانية على مكاتب التربية والتعليم "بنين وبنات" في أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى.

فيما تشمل المرحلة الثالثة من المشروع جميع مدارس "البنين والبنات" لجميع المراحل الدراسية خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية.





