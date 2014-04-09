تغريم 51 شركة ومؤسسة مخالفة في موسم الحج الماضي

أصدرت لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المكلفة بالنظر في المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها في موسم حج عام 1434هـ ما يصل إلى 138 قراراً، منها 125 قراراً تخص الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج، ترتب عليه تغريم 51 شركة ومؤسسة بمبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف ريال، وشكلت اللجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، وفقاً لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/58) بتاريخ 28/10/1426هـ.

وأكد وزير الحج، الدكتور بندر بن محمد حجار، أن عدداً من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من تلك العقوبات، وأنه سوف تضاعف العقوبات عليها في حالة تكرار المخالفة مستقبلاً، وفيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها والعاملة بالمخالفة لنظام خدمة حجاج الداخل، فقد أصدرت اللجنة 13 قراراً، اشتملت على تغريم منظمي تلك الحملات مالياً بين مبلغ 30 ألفاً إلى 60 ألف ريال، حسب حجم المخالفة، وما تسببت فيه من أضرار، وتعدت إلى عقوبات الإبعاد إلى خارج المملكة لعدد من المقيمين المنظمين لتلك الحملات، وذلك وفقاً لما قرره النظام في مادته 22، وإحالة 8 قضايا للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.