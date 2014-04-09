عقوبات مالية على ممارسين صحييّن بجدة

اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بفرض عقوبات بالحد الأعلى من العقوبات المالية على ممارسين صحيين يعملون بمجمع عيادات بجدة؛ لوجود عدة مخالفات، وأحالت مخالفات المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة، جدة حيث جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات هي عدم وجود ترخيص نهائي للمنشأة، والمختبر يعمل بدون أخصائي مرخص، وكذلك عدم وجود أخصائي مرخص في قسم الأشعة، إضافة إلى أن معظم الكوادر العاملة بالمنشأة غير مرخصة على نفس المنشأة طبقاً لأنظمة العمل، كما وجد عدد اثنين من دواء (vaxigrip) منتهي الصلاحية، وثلاث من (refloton) منتهي الصلاحية أيضاً، وقد تضمنت العقوبات تغريم 6 من الممارسين الصحيين بالحد الأعلى للعقوبة لكل منهم، وهم طبيبان وممرضتان وأخصائية مختبر وفنية أشعة.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

