غدا.. عملية الفصل السيامي 32

يجري غدا الخميس الفريق الطبي السعودي الذي يترأسه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة عملية فصل التوأم العراقي (كريس وكرستيان)، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

ونجحت السعودية بفصل (31 ) توأماً سيامياً منذ عام 1990 حيث وصلت نسبةالنجاح إلى (80 %).

وأوضح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن النتائج أظهرت أن التوأم ملتصقان من جهة أسفل الصدر والبطن, بالإضافة إلى اشتراكها في الكبد, مؤكداً أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية الفصل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

وأبان أنه من المتوقع أن تستغرق العملية ما يقارب ( 7 ) ساعات تمتد على ( 7 ) مراحل , ويشارك في العملية فريق طبي متعدد التخصصات مكوّن من ( 23 ) مشاركاً من تخصصات طبية مختلفة ( كالتخدير، جراحة الأطفال، جراحة التجميل والتمريض ).

وقال وزير الصحة - رئيس الفريق الطبي والجراحي ـ إن والديّ التوأم يقومان بزيارة طفلتيهما بإستمرار كما أنهما يعبران دائماً عن أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على تفضّل مقامه الكريم بالموافقة على إجراء عملية الفصل , سائلين المولى عز وجل أن يكلل هذه العملية بالنجاح والتوفيق إنه سميعٌ مجيب.

من جانبه، أكد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي جاهزية مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض لاستضافة هذا الحدث الطبي الهام وأن كافة الجهود قد سخرت من أجل إظهار هذا المنجز الوطني بأجمل.