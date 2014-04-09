مدني الرياض يغلق 45 منشأة صناعية

في إطار حملة السلامة الوقائية التي يقوم بها الدفاع المدني بمنطقة الرياض، بين الناطق الإعلامي الرائد محمد الحمادي لـ"العربية.نت" أن الدفاع المدني قام بزيارة عدد كبير من المنشآت الصناعية بمدينة الرياض، وذلك للتأكد من انضباط تلك المنشآت في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة، وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها ولمرتاديها.

وأكمل الحمادي: "من خلال الحملة تم اكتشاف عدد من المخالفات، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية التي أغلقت بسبب مخالفات وخطورة حالة تستلزم الإغلاق منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم الأربعاء، 45 منشأة صناعية، كما بلغ عدد المنشآت التي أعطيت مخالفات وإنذارات 640 منشأة، ويتم متابعة إزالة الملاحظات وتصحيح وضع هذه المنشآت من قبل فرق السلامة".

وبين الحمادي أنه تنوعت المخالفات التي ضبطت بالمواقع، ومنها التمديدات العشوائية لكيابل الكهرباء داخل المنشأة، والتخزين العشوائي للمواد الأولية والبضائع، وكذلك استغلال المنشأة للسكن داخلها، واستخدام غاز الطبخ داخلها.

كما سجلت الحملة مخالفة الجمع بين أكثر من نشاط داخل المنشأة الواحدة.

وشدد الحمادي على أنه لن يستثني أي منشأة، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن العقوبات بحق المخالفين ستكون رادعة والإغلاق فوري، والحملة مستمرة على جميع المنشآت والأنشطة التجارية.