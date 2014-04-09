مقتل شاب وإصابة آخر إثر مشاجرة في ساحة لـ"التفحيط"

لقي شاب مصرعه، أمس، في محافظة الخرج، إثر وقوع مشاجرة جماعية بساحة للتفحيط، فيما أصيب آخر بطعنات في أنحاء متفرقة من جسمه.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، فإن مشاجرة جماعية وقعت مساء أمس الأول بشارع الملك سعود بمحافظة الخرج بين عدد من الشباب، نتج عنها مقتل شاب برصاصة في ظهره وطعنة نافذة، كما أصيب آخر إثر طعنات في أنحاء متفرقة من جسمه.

يذكر أن الحادثة وقعت إثر تجمع لمجموعة من الشباب لمشاهدة عدد من المفحطين في شارع الملك سعود، الذي يشهد عادة تجمعات للشباب الذين يمارسون التفحيط.