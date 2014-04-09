هناك مثل عامي متداول يقول: (بين البائع والشاري يفتح الله) ــ بمعنى أنه إذا تم التوافق بين الاثنين سواء بالقبول أو الرفض بالتراضي ــ فلا مشكلة هناك.

وبمعنى آخر أكثر موضوعية، لو ان كل الاتفاقات وثقت وشهدت وسجلت، وأرغم كل الأطراف على تطبيقها حسب الأنظمة والقوانين بدون أي (لف ودوران)، لانزاح عبء كبير عن كاهل القضاة، ولأصبحت المحاكم أقل اكتظاظا وأخف دما.

و (أس) البلاء هو التراخي والتهاون في الحسم من بعض القضاة هداهم الله، إما بالتعاطف مع طرف على حساب الآخر من أجل (مصلحة) ما، أو بالاستهتار على مبدأ (جلد ما هو جلدك، جره على الشوك).

وحسب قراءتي (الخزعبلية) وجدت في أرشيفي مبايعتين أو اتفاقيتين قديمتين (لا يخر منهما الماء)، الأولى لبنانية والثانية سعودية.

وقد حصلت الأولى في قرية من قرى لبنان، وهي مؤرخة عام (1674) ميلادية، وجاء فيها:

بتاريخه أدناه قد بعنا شقفة الأرض التي تخصنا محلها الزعرورة إلى راهبات طاميش طولها مئتا ماسورة، يحدها شرقا التنور اللي كانت تخبز عليه أم شلهوب، وغربا وكر الحية السودا اللي عقصت بو شاهين عام الأول، وشمالا الطيونة المعششة فيها الدعويقة، وجنوبا مطرح اللي كان يقيل عنزاتو بو الياس، وقبضنا الثمن ربعية زيت ورغيفين كار والبيع تم برضانا ورضى الرب، والشقفة صارت تخصه يتصرف فيها بحريته صرمايه بيقلعها وبيلبسها على خاطره ـ انتهى

ــ معنى (الصرمايه) هي الحذاء أكرمكم الله ــ

والثانية اتفاقية حصلت في قرية من قرى نجد، وهي مؤرخة عام (1276) هجرية، وجاء فيها:

اقرت (تركية بنت علي بن سليم) بأنها آجرت (رقية بنت محارب بن سويّد) نصيبها ونصيب أختها في الأرض المسماة المطمن في الباعجية، مدة ماية وخمسين سنة بثلاثة اريل ونصف ريال أقرت ببلوغهن، وهي على نصيبها من بير وغيره، ومبتدأ الإجارة من تاريخه، وشهد على ذلك (علي بن سليمان بن عيسى) وشهد به كاتبه (محمد بن منيع) يقينا حرفا بحرف خوف التلف، وذلك من غير زيادة ولا نقصان، راجيا عفو مولاه العلي ــ انتهى

وقد تفوقت السيدة (تركية) ببعد نظرها على مصر، فهي أجرت أرضها على (رقية) مدة (150) سنة، في حين أن مصر أجرت (قناة السويس) على بريطانيا العظمى (99) سنة فقط.

والآن على ورثة (تركية) من احفاد الأحفاد البحث عن أرضهم التي انتهى ايجارها حسب الاتفاقية قبل تسع سنوات.

هكذا تكون المبايعات والاتفاقيات وإلا فلا.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"