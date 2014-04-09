وزير الصحة: حادث كورونا لا يمثل وباء

أكد وزير الصحة، الدكتور عبدالله بن الربيعة، أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا لا يزال مطمئناً، وأن عدد الحالات التي ظهرت بمحافظة جدة لا تختلف عن بقية مناطق المملكة.

وأوضح الربيعة أن الوزارة لاحظت زيادة محدودة بعدد حالات فيروس كورونا "ميرس" خلال الأسابيع الماضية مع ظهور إحدى عشرة حالة بمحافظة جدة، إلا أن عدد الحالات بشكل عام لا تزال منخفضة ولا تمثل وباء، وفق معايير منظمة الصحة العالمية واللجان العلمية.

وأكد في تصريحات صحافية أن فيروس كورونا لا يزال غامضاً في العالم أجمع، ولا توجد معلومات مؤكدة عن طرق انتقاله، كما لا يوجد لقاح أو علاج خاص به.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتقديم العناية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، وأنها في تواصل مستمر وتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية والهيئات العلمية الوطنية والعالمية لكل مستجد ، لافتاً إلى أن اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية ستعقد اجتماعاً لها يوم غد الخميس لبحث مستجدات الوضع للفيروس محلياً ودولياً.