الأمير مقرن:البنوك تستفيد من المواطن ولاتدعم الفقراء

أكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز أن البنوك مقلة في دعم الفقراء.

وقال في تصريحات صحافية بعد حضوره حفل إطلاق مؤسسة الملك خالد الخيرية بالرياض مساء اليوم إصداراتها العلمية الثالثة: "هناك بنوك لدعم الفقراء ولكنها مقلة ومقلة كثيراً جداً، وأنا لست برجل اقتصادي؛ ولكن البنوك في اعتقادي مقلة في عطائها مقابل ما تستفيد منه من المواطن ومن الدولة"، متسائلاً في الوقت نفسه عن البنوك التي قدمت أي دعم في هذا الخصوص.

وحول إصدارات مؤسسة الملك خالد أوضح الأمير مقرن: "ليس بمستغرب ما اطلعت عليه مساء اليوم خلال الحفل من دراسات، خصوصاً عندما ركّزوا على دراسة خط الكفاية بدلاً من مسمى خط الفقر".