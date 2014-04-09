البحث عن رجل ستيني تائه في منطقة برية بصحراء الجوف

باشرت عدة جهات حكومية وفرق إنقاذ وفرق تطوع، البحث عن مفقود في منطقة برية بالجوف شمال السعودية تغيب منذ يوم الاثنين 1435/5/30هـ، وكان آخر اتصال به بحسب المعلومات الأولية في منطقة تبعد 30 كم شمال سكاكا.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة الجوف، عقيد مظلي د. تركي بن عبدالرحمن المويشير في بيان حصلت "العربية نت" على نسخة منه، إنه "عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 6 / 6 / 1435 هـ تقدم لمركز شرطة الخالدية مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا مبلغًا عن تغيب والده البالغ من العمر 63 عامًا منذ يوم الاثنين الموافق 30 / 5 / 1435 هـ".

وأضاف المويشير "أن نجل المفقود قال إن أباه كان يريد الذهاب لرحلة برية بواسطة مركبة نوع جيب شاص (موديل 1995)، ولم يعد إلى منزله حتى تاريخه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتم تشكيل فريق عمل بحث عن المواطن، ولا تزال عمليات البحث مستمرة".