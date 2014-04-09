‏‫مجلس البيئة يناقش غداً القضايا البيئية بالمملكة

يرأس الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر غداً الخميس الموافق 10/6/1435هـ ، الاجتماع الرابع لمجلس البيئة وذلك بمقر فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالعاصمة الرياض وبحضور ممثلين عن واحد وعشرون جهة حكومية الأعضاء بمجلس البيئة.

وأوضح الجاسر في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن المجلس في اجتماعه الرابع سوف يناقش عدد من المواضيع المدرجة في أجندته والمتعلقة بالقضايا البيئية، وأهم المستجدات في هذا الشأن وتنسيق المواقف وتعزيز العمل البيئي الوطني واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ولفت إلى أن الاجتماع سوف يستعرض المواضيع البيئية المشتركة بين الجهات الحكومية وسبل التنسيق فيها بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات بما يخدم العمل البيئي في المملكة، كما يتطلع الاجتماع إلى المزيد من التعاون البناء والتنسيق المثمر لتوفير الحلول الجذرية للمشاكل البيئية والتحديات التنموية ومتابعة الأداء ورفع مستوى الوعي البيئي، ويبحث المجلس في الأوليات البيئية الملحة لدراستها واقتراح الحلول المناسبة وذلك في اطار تحقيق البيئة الآمنة للوطن والمواطن بما يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين المتزايد بالبعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة .

وأشار إلى أن الاجتماع سوف يخرج بتوصيات تعنى بالمواضيع التي تعزز تطوير العمل البيئي في المملكة والتعاون بين الجهات الحكومية في هذا الجانب .

يذكر أن إنشاء مجلس البيئة تم بقرار من مجلس الوزراء عام 1430هـ، ويرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ويضم في عضويته ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة وهي (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجلس الغرف التجارية الصناعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة البترول والثروة المعدنية ، وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة ، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وزارة الثقافة والإعلام، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية ، الهيئة العامة للسياحة والاثار

