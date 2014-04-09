5 ملايين ريال غرامات وتعويضات لحقوق النشر

قامت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بإنفاذ عقوبات الإغلاق المؤقت بحق "٧٢" محلا تجاريا بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وبين رئيس مفتشي الإدارة العامة لحقوق المؤلف علي البيشي، أن هناك ٧٢ محلاً أغلقت في منطقة الرياض، منها "44" محلاً في مدينة الرياض، و"82" في محافظات الرياض، وعلى الطرق التي تربط ما بين الرياض والدمام والقصيم والخرج ومكة السريع، صادرت فيها الإدارة "مليون وتسعة وستين ألف وثلاثمئة وعشرة" مادة، خلال عام.

وأوضح البيشي أن هذه الأنشطة مختلفة، منها "10" محلات لبيع أجهزة حاسب آلي محملة ببرامج غير مرخصة، وكذلك "15" محلا لبيع برامج ألعاب حاسب منسوخة، و"27" محل تسجيلات لبيع المواد المنسوخة، و"20" محل فيديو تقوم بنسخ الأفلام وبيعها.

وأكمل البيشي: "مبالغ الغرامات تقدر بـ 3 ملايين وثمانمائة واثنين وستين ألف ريال، إضافة إلى تعويضات الحق الخاص بإجمالي مليون وتسعمائة واثنين وثمانين ألف ريال".

وأشار أيضاً إلى أن مدة الاغلاق المؤقت تتراوح ما بين 7 أيام إلى 60 يوماً، ويتم الإغلاق وفق آلية محددة تبدأ من فصل التيار الكهربائي وخروج كافة العاملين من المحل، وإخراج كافة احتياجاتهم الشخصية، ثم يتم الإغلاق بوجود صاحب المحل أو المدير المسؤول.