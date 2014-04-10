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إصابة 8 طالبات بعد حريق في مدرسة بالخرج

المصدر: الرياض - محمد العيدان
صورة أرشيفية
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نشب حريق في مدرسة بنات في الخرج، نتج عنه إصابة 8 طالبات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في الرياض، أحمد العنزي: "إن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق في مدرسة بنات بالخرج بسبب تماس كهربائي في شارع الأمير سلمان شرق المدرسة العاشرة للبنات، وعلى إثره تم توجيه ٣ فرق إسعافية بتنسيق من قبل مشرف العمليات سعيد الأسمري وبإشراف القائد الميداني فيصل العتيبي".

وأضاف: "نتج عن الحريق إصابة 8 حالات، حالتان نقلتا لمستشفى الملك خالد بالخرج، وخمس حالات تم علاجها بالموقع، وحالة تم نقلها عن طريق أحد المواطنين".

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