إصابة 8 طالبات بعد حريق في مدرسة بالخرج

نشب حريق في مدرسة بنات في الخرج، نتج عنه إصابة 8 طالبات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في الرياض، أحمد العنزي: "إن غرفة عمليات منطقة الرياض تلقت بلاغاً يفيد بوجود حريق في مدرسة بنات بالخرج بسبب تماس كهربائي في شارع الأمير سلمان شرق المدرسة العاشرة للبنات، وعلى إثره تم توجيه ٣ فرق إسعافية بتنسيق من قبل مشرف العمليات سعيد الأسمري وبإشراف القائد الميداني فيصل العتيبي".

وأضاف: "نتج عن الحريق إصابة 8 حالات، حالتان نقلتا لمستشفى الملك خالد بالخرج، وخمس حالات تم علاجها بالموقع، وحالة تم نقلها عن طريق أحد المواطنين".