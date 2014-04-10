الحيطة من "انزلاق" المبتعثات!

في الأيام القليلة الماضية، حينما وُصِفَت المبتعثة المتزوجة من رجل كندي بالانحراف، فهذا يقاس بحكم يقرره مجتمعها، الذي لا يسمح لسلوكها بالتوافق مع معاييره، وهذه حادثة قوبلت بموجة استنكار مروعة في المجتمع السعودي الذي يتمتع بعزلته الثقافية، ولوحظ ذلك حتى في أوساط المثقفين، فالمرأة هي من أقدمت على هذا الفعل، والتعامل مع حالة المرأة في مجتمعاتنا لم يتطور كثيرا.

من جهة أخرى يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار كحدث يتبعه "أثر"، إضافة إلى كونه مؤشرا لحدوث تغييرات اجتماعية يقابلها عملية الضبط الاجتماعي، التي تحاول توجيه السلوك بالطريقة التي تساير المعايير، فالمرأة هنا رأت أنها تمتلك الحق والحرية في تقرير مصيرها؛ لأن ذلك تصرف خارق للعادة، وبالتالي يقيّمه المجتمع كجريمة، بينما في المجتمعات الأخرى تعامل الحالة كحق طبيعي، وهذه النسب والمعايير تتفاوت بين المجتمعات بطبيعة الحال، لكنها تكشف عن الاختلاف الشاسع في وضع الفرد في ظل قيود تحاصر حريته، وتهمش فردانيته؛ حتى يبقى مقبولا تحت مظلة أعرافها، وهنا أنصفها القضاء في كندا وأقر بحقها كإنسان، متجاهلا كل الاعتبارات الأخرى التي رآها غير مبررة في مقابل حق الفرد الطبيعي والإنساني.

من المؤسف جدا أن تنشأ مشكلة يصعب فيها تقبل موقف الفتاة إلى الحد الذي ينتج خلافات أسرية بهذا القدر من السوء، وكان من المفترض البحث عن حلول تبقي العلاقات في الأسرة ودية وقائمة، غير أن التقبل يعود إلى مدى تمسك العائلات التقليدية بأنساق المجتمع التي تتشكل منها أساليب حياتهم، ففي بعض الحالات لا تزوج الأسر بناتها أو أبنائها من قبائل أخرى؛ بوصفها غريبة وغير متقاربة ثقافيا، وهذا رغم أنها داخل النطاق الاجتماعي.

أضع رأيي في حياد، لا يتجاوز الإقرار بحرية الفرد في اختيار حياته وحقه في أن يقرر ما إذا كان ذلك صحيحا أم خاطئا.

من جانب آخر، لوحظ إقحام الابتعاث في سلوكيات المبتعثين الخارجة عن التقاليد الاجتماعية؛ كونه يشكل وسيلة قد يمكن استبدالها بأي من الوسائل الأخرى، وبمقابل التوصيات التي يعمل عليها من أجل تسهيل الزواج للسعوديات من أجانب باعتباره حق لهن كالرجال، يقترح البعض العمل على التشدد في تطبيق الأنظمة بالطريقة التي تضبط سلوكيات المبتعثين وفق إرضاء المجتمع، ومن المؤسف أن هذا يقف دون حق الفرد في حريته، ودون تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها نظام الابتعاث.

نقلاً عن صحيفة "الوطن"