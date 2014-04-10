تدخل أمني لفك شجار بين خادمتين إثيوبيتين بمطبخ

تدخلت الشرطة لفض معركة حامية الوطيس وقعت، مساء أمس، ولكن هذه المرة كانت المعركة شجاراً عنيفاً بين عاملتين إثيوبيتين لعائلتين في مطبخ أحد المنازل بالقريات شمال السعودية.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "العربية.نت" من مصادرها، أن سماع صوت تساقط أوانٍ منزلية وصراخ في مطبخ إحدى الأسر بالقريات، جعل رب الأسرة يستطلع الأمر، وإذا بالعاملتين في معركة حامية الوطيس، وفي محاولة منه لفك النزاع لم يستطع ذلك، ما جعله يتصل بالدوريات الأمنية التي حضرت وألقت القبض على العاملتين، فيما سارع الهلال الأحمر السعودي لنقلهما إلى مستشفى القريات العام لتلقي العلاج، بسبب وجود إصابات بسيطة، وبعد تلقي العلاج تم تحويلهما لمخفر شرطة المطار لمعرفة تفاصيل القضية.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، العقيد مظلي الدكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير لـ"العربية.نت"، صحة الواقعة، مشيراً إلى أن العاملتين تنازلتا بمركز الشرطة عن حقهما في الشجار وانتهت القضية.