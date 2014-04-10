العثور على مفقود الجوف متوفى بصندوق سيارته بالصحراء

قال الناطق الإعلامي بشرطة الجوف، العقيد مظلي الدكتور تركي بن عبدالرحمن المويشير، في بيان حصلت "العربية.ت" على نسخة منه، إن أحد المواطنين، ويبلغ من العمر 63 عاماً، وجد متوفى في صندوق سيارته من نوع جيب شاص 1995، بمنطقة صحراوية بالقرب من السليمانية الواقعة شمال شرق مدينة سكاكا.

وأكد المويشير أنه بعد البحث الحثيث عن المفقود منذ عدة أيام من قبل رجال الأمن، وعدد من ذوي المفقود، تم العثور عليه متوفى، مشيراً إلى أن الوفاة طبيعية، حيث قام فريق متكامل من المحققين وفنيي الأدلة الجنائية والطب الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام بالانتقال للموقع المذكور ومعاينة الجثة، وتبين من المؤشرات الأولية أنها وفاة طبيعية حدثت قبل ثلاثة أو أربعة أيام، وتم نقل جثمان المتوفى إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.