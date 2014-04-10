أمير مكة يتفقد مستشفى الملك فهد بجدة اليوم

قام الأمير مشعل بن عبدالله، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمستشفى الملك فهد بجدة، اطمأن خلالها على سير العمل بالمستشفى والحالة الصحية للمراجعين.

وكان في استقباله لدى وصوله المستشفى نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، ووكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالسلام ولي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي بن محمد باداوود، وعدد من مسؤولي الشؤون الصحية بمحافظة جدة ومستشفى الملك فهد.

واستمع الأمير مشعل إلى شرح وافٍ من مسؤولي الوزارة عن الإجراءات والاحتياطات الصحية والوقائية التي تم اتخاذها لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتي شملت إجراء عملية تعقيم كامل لوحدات الطوارئ في المستشفى وتدريباً عملياً للعاملين في المستشفى من ممرضين وعاملين ومساندين على كيفية الوقاية من الفيروس وتوفير وسائل الوقاية والسلامة لجميع العاملين، وكذلك تقديم التوعية الصحية حول الفيروس وكيفية الوقاية منه لجميع المراجعين، مع تقديم مطبوعات توعوية توضح طرق انتقال الفيروس وأساليب الوقاية منه وتجنب الإصابة به لا قدر الله.

كما استمع لشرح عن عدد الحالات من المخالطين من أقرباء الحالات المثبتة والفرق الطبية التي باشرت تقديم الخدمات الطبية للحالات المؤكدة، والتي أثبتت - ولله الحمد - عدم وجود أية حالات إيجابية خلال اليومين الماضين، فيما بلغ عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية ظهور المرض قرابة 900 عينة ثبت خلوّها من الإصابة بمرض كورونا ما عدا 20 عينة كانت إيجابية.

كما اطلع على وحدة التعقيم بالمستشفى والتي تعتبر من أحدث الوحدات في الشرق الأوسط التي تعتمد على المعايير الدولية في تعقيم الأدوات بأقسام المستشفى المختلفة والتي تشمل العمليات والطوارئ وأقسام العناية المركزة والتي تضمن خلو هذه الأدوات من أية آثار للبكتيريا أو الفيروسات.

وقام أمير مكة بجولة في البرج الطبي شملت قسم الأشعة التشخيصية الذي يحتوي على جهازي أشعة مقطعية من أحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية الذي يقوم بعمل الفحوصات التشخيصية في وقت قياسي لا يتجاوز نصف دقيقة، ما يساعد في تشخيص الحالات المشتبه بها في وقت قياسي.

كما شملت جولته في قسم الأشعة وحدة الرنين المغناطيسي التي تحتوي على جهازين من أحدث أجهزة الأشعة في العالم والذي يساهم في الحد من قوائم الانتظار للمرضى لإجراء هذا النوع من الأشعة.

واختتم الجولة بتفقد قسم العمليات بالبرج الطبي والذي يحتوي على عدد 9 غرف علميات حديثة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية والرقمية، واطلع بعدها على أنظمة مكافحة العدوى والتعقيم بقسم العمليات.

وفي ختام زيارته للمستشفى طمأن الأمير مشعل المواطنين والمراجعين على استقرار الوضع الصحي في المستشفى وعدم وجود ما يثير القلق من انتشار الفيروس.

وأوصى الأمير مشعل بن عبدالله الجميع بمضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين واتخاذ كل تدابير سبل الوقاية والتوعية الصحية لمحاصرة والقضاء على هذا الفيروس وتقديم فائق الرعاية الصحية والاهتمام بالمصابين والمخالطين والحالات المشتبه بها وبقية المرضى بشكل عام، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الذي يوجه بخدمة المرضى ورعايتهم، والاهتمام بتلبية احتياجاتهم.