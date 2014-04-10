نجاح عملية فصل السياميين العراقيين في السعودية

نجح الفريق الطبي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، بفصل التوأم السيامي العراقي كريس وكرستيان، في عملية استغرقت ما يقارب 7 ساعات.

ويأتي ذلك بعدما أنهى الفريق الذي يقوده وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة المرحلة الخامسة وهي ( إعادة ترميم الأعضاء ) من عملية فصل التوأم السيامي العراقي. وقال الربيعة أن حالة التوأم الصحية مستقرة.

ووضع الفريق ست مراحل للعملية وهي مرحلة التخدير، والإعداد والتجهيز، وعملية الفصل، وفصل الكبد، وإعادة ترميم الأعضاء، والتغطية والنقل.

وكان وزير الصحة، الدكتور عبدالله الربيعة، قد أكد في تصريحات صحافية، أمس، أن النتائج أظهرت أن التوأم ملتصق من جهة أسفل الصدر والبطن، إضافة إلى اشتراكه في الكبد، مؤكداً أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية الفصل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستغرق العملية ما يقارب 7 ساعات تمتد على سبع مراحل، ويشارك في العملية فريق طبي متعدد التخصصات مكوّن من 23 مشاركاً من تخصصات طبية مختلفة، كالتخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة التجميل والتمريض.

يذكر أن السعودية نجحت في فصل 31 توأماً سيامياً منذ عام 1990، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 80%.