تدشين مختبر زراعة الخلايا بتخصصي الملك خالد.. السبت

صرح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالإله بن عباد الطويرقي أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سينظم، السبت المقبل، الندوة الأولى لتحضير الخلايا الجذعية في قاعة المحاضرات الرئيسية بالمبنى الغربي بالمستشفى، تحت رعاية نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي، كما يدشن مختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى والذي يعتبر المختبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الطويرقي أن إنشاء المختبر يهدف إلى تحضير الخلايا الجذعية للقرنية والتي ستمكن أطباء المستشفى من علاج الكثير من الحالات المرضية التي تسبب العمى ولم يكن ممكناً علاجها في السابق. موضحاً أن قصور الرؤية نتيجة إلى تلف خلايا سطح العين، والتي تعد أحد الأسباب التي تسبب العمى، فكثير من المرضى من كبار السن يعانون من تلف سطح العين نتيجة لأمراض مثل التراخوما ومن التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة أو التعرض لمواد حارقة في العين أو إصابات مباشرة تؤثر على الخلايا الجذعية للقرنية وبالتالي ضعف طبقة القرنية وعتامتها.

وقال الطويرقي: "حتى وقت قريب لم يكن هناك علاج لمثل هذه الحالات، ولكن بعد افتتاح مختبر الخلايا الجذعية سوف يصبح من الممكن علاج معظم الحالات – إن شاء الله – حيث يقوم الطبيب المعالج باستئصال عدد قليل من الخلايا الجذعية من المريض، ويتم زراعتها في مختبر للخلايا الجذعية ملائماً لنمو هذه الخلايا لتصبح نسيجاً تعاد زراعته في عين المريض، وتتم هذه الإجراءات في ظروف شديدة التعقيم في مختبر زراعة الخلايا الذي أنشئ حسب المقاييس العالمية ويعتبر الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط".

وأكد رئيس بنك العيون بالمستشفى واستشاري الشدفة الأمامية وأمراض العنبية الدكتور حمد بن سعد الفريخ أن المختبر جهز بأحدث الأجهزة الحديثة، وعلى مواصفات عالمية، ويعمل به أخصائيون على مستوى عال من الكفاءة، مشيرا إلى أن الندوة سيكون لها الأثر الإيجابي على الأطباء بالمستشفى، وخصوصاً أن جميع المتحدثين من أشهر أطباء العيون في هذا المجال.

وتستضيف الندوة أربعة من أشهر الأطباء في مجال زراعة الخلايا الجذعية، وهم من الولايات المتحدة الأميركية الدكتورة جنيفر إيليسيف أستاذة طب العيون ومديرة مركز هندسة الأنسجة بمعهد ويلمر بجامعة جونز هوبكنز الطبية، ومن البرازيل الدكتور جوس غومنيز مدير قسم الشدفة الأمامية بجامعة ساو باولو، ومن الهند الدكتور فرندر سنجوان مدير مركز إعادة بناء سطح العين بحيدر أباد، ومن الأرجنتين الدكتور دانيل سوكورستي أستاذ ورئيس قسم طب العيون بكلية الطب بجامعة سلفادور ببوينس آيرس، وتستمر أعمال الندوة حتى الاثنين 14 جمادى الآخرة 1435 الموافق 14 أبريل 2014.

