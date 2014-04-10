ذوو قتيل يتنازلون عن دمه استجابة لشفاعة الملك

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم ذوي القتيل محسن بن أحمد علي غروي (سعودي الجنسية) المتنازلين عن دم القتيل لوجه الله تعالى، ثم استجابة لشفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وتم خلال الاستقبال تصديق تنازل أولياء الدم من قبل وكيلهم الشرعي محمد بن أحمد غروي عن المطالبة بالقصاص من الجاني متعب بن يحيى الشراحيلي (سعودي الجنسية) النزيل بشعبة السجن العام بمدينة جازان عقب إدانته شرعاً بجريمة القتل بسبب خلاف خاص بينهما، ابتغاء ثواب الله عز وجل ثم استجابة لشفاعة خادم الحرمين الشريفين.