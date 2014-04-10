ضبط وافد يحتال على ضحاياه بـ"وعود وظيفية"

ضبطت الجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة وافداً عربياً بتهمة القيام بعدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من المقيمين.

وكانت الجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة تبلغت من 6 مقيمين خلال الشهر المنصرم، يفيدون بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال، تتمثل في اتصال شخص عليهم بعد حصوله على أرقام هواتفهم من طلبات التوظيف المسجلة في الصحف الإعلانية، زاعماً توافر فرص وظيفية لهم في مؤسسته الخاصة بمدينة الرياض، وأن عليهم سرعة التوجه إلى المطار للسفر إلى مقر المؤسسة، والتعرف إلى مهامهم الوظيفية.

وذكر المقيمون في بلاغهم لشرطة جدة أن "المحتال يطلب مقابلتهم في المطار، لمساعدتهم في إصدار تذاكر سفرهم، وتوفير حجز سريع لهم، منتحلاً شخصية موظف في المطار، وبعد استلامه قيمة التذكرة المزمع إصدارها يتوارى عن أنظارهم".

إزاء ذلك، أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطيه القرشي، في بيان تسلمت "العربية.نت" نسخة منه، أن "فرق البحث والتحري بشرطة محافظة جدة تعاملت مع البلاغ، بتكوين فريق عمل أمني، بتوجيه من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي، وبمتابعة من مدير شرطة محافظة جدة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني، وبتكثيف الإجراءات البحثية وتقليص دائرة الاشتباه، أسفرت عن القبض على المتهم بذلك، واتضح أنه وافد عربي".

وأكد المقدم القرشي أنه تم التحفظ على المتهم وإحالته وملف القضية لجهة الاختصاص، ونوّه بضرورة توخي الحذر في استقبال أي اتصال يدعي صاحبه بمثل تلك الأساليب.

وشدد على ضرورة سرعة إبلاغ أقرب مركز شرطة عن أي عمليات اتصال داخلية أو خارجية، يشك في مصدرها وأهدافها، مبيناً أن "من يتقدم لطلبات توظيف أو غيرها عبر وسائل الإعلان المتعددة فإن عليه التعامل مع جهات موثوق بها، وأن أي إجراء يخالف ذلك فهو يعرض صاحبه لما لا يحمد عقباه".