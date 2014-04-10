فشل تجربة كيمياوية في معمل مدرسة يصيب 8 طلاب

أدى فشل تجربة كيمياوية أجريت في معمل إحدى المدارس الأهلية في منطقة عسير، إلى إصابة 8 طلاب.

وأوضح الناطق الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في عسير، أحمد عسيري، أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة التاسعة من صباح اليوم بلاغا يفيد بوجود عدد من الإصابات بمعمل مدرسة أهلية في عسير.

وأضاف: "على الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية للموقع بمتابعة القائد الميداني حسن أحمد، وبعد الوصول لموقع البلاغ تبين أن الحادث ناتج عن تفاعل كيمياوي أثناء تجربة عملية بمختبر المدرسة، وترتب عليه إصابة 8 طلاب، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونقل خمس حالات من الطلاب لمستشفى الخميس العام وهم يعانون من بعض الجروح السطحية، بينما تم علاج طالبين في نفس المدرسة وإصاباتهما بسيطة ولا تستدعي النقل".