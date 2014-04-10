لا أزار ولا أزور

أريد أن أهدي هذه الواقعة لخطباء يوم الجمعة في مساجدنا:

صعد أبو العنبس منبرا من منابر الطائف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فارتج عليه (أي حصر لسانه) فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟ قالوا: لا، قال: إذن فما ينفعني ما أريد أن أقول لكم؟ ثم نزل فلما كان في الجمعة الثانية وصعد المنبر وقال: أما بعد، فارتج عليه أيضا، فقال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟ قالوا: نعم، قال: فما حاجتكم إلى أن أقول لكم ما علمتم ثم نزل، فلما كانت الجمعة الثالثة، قال: أما بعد، فارتج عليه أيضا وأيضا، قال: أتدرون ما أريد أن أقول لكم؟ قالوا: بعضنا يدري وبعضنا لا يدري، قال: فليخبر من يدري الذي لا يدري ثم نزل وانصرف ــ انتهى.

بعض خطباء يوم الجمعة عندما أسمع كلام أحدهم أتمتم بيني وبين نفسي قائلا: (يا زينك ساكت)، فكم (ابن عنبس) عندنا؟!.

وأصدقكم القول: إنني عندما كنت أكتب هذا الكلام (ارتج علي)، لهذا تلاحظون أنه قد (حصر لساني)، على طريقة ابن عنبس، ولم أكمل كلامي.

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ومن التراث أيضا، فيقال:

إن غنيا قد لطم فقيرا على خده، فذهب للحاكم يشتكيه، فاستدعاهما الحاكم، وبعد انعقاد المجلس والمداولة بشأن ذلك أخرج الحكم بأن يدفع الضارب للمضروب خمسة دنانير جزاء نقديا، فأعطى الغني الفقير الدنانير، فلما أخذها وجه له لطمة قوية على خده، ثم رد له الدنانير في الحال، وقال له: خذ ثمن اللطمة بدون مدافعة وكما بعت اشتريت.

فهلل وكبر كل من كان بالمجلس، ولم يغضب الحاكم من تلك الفعلة، ولكنه فوق ذلك كافأ الفقير ومنحه خمسين دينارا، فهل كان الحاكم عادلا أم مفتريا؟!

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ومنه أيضا:

قيل لأحد الظرفاء: كيف أصبحت اليوم؟ فقال: لا كما يرضى الله، ولا كما يرضى الشيطان، ولا كما أرضى أنا، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: إن الله يرضى أن أكون صالحا وأنا شقي، والشيطان يرضى أن أكون كافرا وأنا مؤمن، وأما أنا فأريد أن أكون موسرا ولكنني مفلس، فهذا ما أصبحت عليه، والسلام.

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معروف عني أنني إنسان أحب العزلة، وكلما ضاقت بي الدنيا تذكرت هذه الأبيات (للخطائي):

أنست بوحدتي ولزمت بيتي

فدام الأنس لي ونما السرور

وأدبني الزمان فلا أبالي

هجرت فلا أزار ولا أزور

ولست بسائل ما دمت حيا

أسار الخيل أم ركب الأمير

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"