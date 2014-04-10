مقتل رجلي أمن سعوديين على الحدود اليمنية

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه عند الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل, وأثناء قيام دوريات حرس الحدود بمركز الربوعة بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير بأداء مهامها على الحدود السعودية اليمنية، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مجهولين داخل الأراضي اليمنية، مما اقتضى الرد على مصدر النيران بالمثل.

وأضاف التركي أنه نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد رئيس الرقباء عبدالرزاق عبدالله مشهور الغامدي، والجندي محمد أحمد بن سلمان القحطاني.

وأوضح التركي أنهما سيعاملان معاملة شهداء الواجب، كما أكد أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها في متابعة هذا الاعتداء الآثم بالتنسيق مع الجهات الأمنية باليمن الشقيق.