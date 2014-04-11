أمير الباحة ووزير الداخلية يعزيان أسرة الغامدي

قام أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بزيارة لمنزل أسرة شهيد الواجب رئيس الرقباء عبدالرزاق بن عبدالله مشهور الغامدي، أحد منسوبي حرس الحدود بمحافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير، الذي استشهد أمس الأربعاء أثناء قيامه بدورية على الحدود اليمنية بمركز الربوعة في منطقة عسير، بصحبة زميله الجندي محمد القحطاني.

ونقلا خلال الزيارة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، و ولي عهده الأمين ، وولي ولي العهد، إلى والد وأسرة وذوي شهيد الواجب , سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.